Sämtliche sportlichen Aktivitäten bei der Eintracht Lambsheim waren durch die Pandemie zum Erliegen gekommen. So berichtete es der Vorsitzende Wolfgang Görtz bei der jüngsten Generalversammlung der Eintracht. Trotz der Corona-Krise konnte der Verein seinen Mitgliederbestand im vergangenen Jahr um 32 auf derzeit 648 Mitglieder steigern.

Gerade die Basketballabteilung konnte sich über Zulauf freuen. Weniger erfreulich war die Saison für die erste Fußballmannschaft der Eintracht: Trotz einer makellosen Bilanz von sechs Siegen bei sechs Spielen war der Aufstieg in die A-Klasse nach dem Abbruch der Spielsaison 2020/21 nicht mehr möglich.

Die Schatzmeisterin Inge Kesselring berichtete bei der Generalversammlung von soliden finanziellen Verhältnissen des Vereins. In den vergangenen Monaten wurden einige Neuerungen umgesetzt: Die Flutlichtanlage auf dem Kunstrasenplatz ist für 31.000 Euro auf LED-Technologie umgestellt worden. Auf Dauer will der Verein so Stromkosten einsparen. Außerdem wurden die Umkleidekabinen renoviert und Schönheitsreparaturen am und ums Sportgelände erledigt.

Finanzielle Unterstützung für neue Felder steht

Außerdem sollen auf dem vereinseigenen Gelände zwei Beachvolleyballfelder und ein Basketballfeld errichtet werden. Dafür fallen Kosten von rund 60.000 Euro an, rechnet man Zuschüsse mit ein, bleiben etwa 25.000 Euro übrig. Die Versammlung stimmte zu, das Vorhaben mit bis zu 30.000 Euro zu unterstützen.

Zahlreiche Mitglieder wurden für ihre langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. Ein halbes Jahrhundert dabei sind Bernd Kahlig, Andreas Hahn sowie Bernd Heiser. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Johannes Luckas geehrt, und 70 Jahre in der Eintracht aktiv sind Herbert Schreiber, Baldur Eisenbarth, Anneliese und Kurt Scherdel sowie Heinrich Brendel und Wolfgang Knoll.

Bei der geplanten dezentralen Kerwe, die unter Vorbehalt vom 3. bis 9. September stattfinden soll, wird die Eintracht laut Vorsitzendem Görtz teilnehmen.