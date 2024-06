Jugendarbeit, Finanzen und Infrastruktur – auf diesen drei Themen soll der Fokus der Eintracht Lambsheim liegen. Vorsitzender Gregor Rauch weiß, wie das neue Konzept aussehen und umgesetzt werden soll.

Ziel sei im vergangenen Jahr ein Generationenwechsel in der Vereinsführung gewesen, sagt Gregor Rauch anlässlich der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins. Dafür hatte der bisherige langjährige Vorsitzende, Ehrenmitglied Wolfgang Görtz, den Weg frei gemacht und war am 8. Dezember zurückgetreten. Auf einen Interimsvorstand folgte ein neuer Vorstand, gewählt in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Januar. Die ordentliche Versammlung in der vergangenen Woche bestätigte nun die Führung für zwei Jahre.

Vorsitzender Rauch erläuterte die Ziele des neuen Vorstands: