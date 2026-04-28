Weltweit wollen am Samstag Freunde der Tanzform Line Dance öffentlich ihren Sport feiern und laden dabei zum Mitmachen ein. Auch am Lambsheimer Weiher wird fleißig getanzt.

Flashmobs sind kurze, scheinbar spontane Zusammenkünfte von Personen, die gemeinsam etwas vor den Augen der Öffentlichkeit vorführen. In diesem speziellen Fall ist geplant, gemeinsam Line Dance zu tanzen. Die Lambsheimer Organisatorin Kirstin Achatz erwartet auf der großen Wiese am Lambsheimer Badesee mehr als 200 Teilnehmer. „Angemeldet haben sich Gruppen aus Lambrecht, Neustadt, Worms, Ketsch und Viernheim“, freut sich die Line-Dance-Trainerin beim Turnverein (TV) 1864/04 Lambsheim über die Resonanz ihres Aufrufs. Auch aus der Nachbarschaft des Dorfs, etwa aus Maxdorf, Obersülzen oder Gerolsheim, werden Gruppen kommen.

Pünktlich um 13 Uhr soll es am Samstag, 2. Mai, dann heißen: in Reihen aufstellen und los geht’s! Drei Tänze haben die Line-Dance-Flashmob-Initiatoren vorgegeben beziehungsweise choreografiert: „Hoedown“, „Heel To Rodeo“ und „Everybody Dance“. Beim dritten Tanz sollen auch Zuschauer und Passanten mitmachen können. Die Schritte sind daher bewusst einfach gehalten. Nach dem offiziellen Teil gibt es bis 17 Uhr eine Line-Dance-Party für Anfänger und Fortgeschrittene, unterbrochen von Workshops, in denen Trainerin Kirstin Achatz Tänze für Ungeübte anbietet. „Es soll für jeden etwas dabei sein“, sagt sie.

Auf diesem Weg wollen sie und die Initiatoren sowie die Internationale Line Dance Foundation neue Tänzer gewinnen. Kirstin Achatz betont: „Line Dance kann jeder machen, egal wie alt oder fit er ist. Es ist kein Leistungssport, es geht um Bewegung, Gemeinschaft und Spaß.“ Sich stärken und ihren Durst löschen können die Tänzer am Samstag beim Lambsheimer Sportanglerverein, der schon ab 11 Uhr sein Anfischen feiert – natürlich mit Fischspezialitäten sowie am Nachmittag mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen.

Die Teilnahme am Flashmob, der Party und den Workshops ist kostenlos und die Gemeinde erhebt an diesem Tag auch keine Parkgebühren am Nachtweideweiher. Wer dennoch etwas geben möchte, kann für den TV 1864/04 Lambsheim spenden. In diesem Verein sind die Lambsheimer Line-Dancer aktiv, doch Kirstin Achatz wollte den TV wegen dessen finanzieller Belastungen durch anstehende Sanierungen bei dieser Veranstaltung außen vor lassen.