Das Statistische Landesamt sucht Freiwillige für die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023. Mitmachen lohnt sich aus mehreren Gründen.

Wozu dient die Befragung?

Das Ziel der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ist, einen realistischen Überblick über die Lebensverhältnisse und das Konsumverhalten in Deutschland zu bekommen. Deshalb sollen rund 80.000 Haushalte aus allen sozialen Schichten und Gruppierungen mitmachen. Die Ergebnisse werden unter anderem für Regierungsberichte zur Familien- und Sozialpolitik sowie für amtliche Statistik verwendet. Sie dienen als Grundlage für die Berechnung der Inflationsrate und für die Festsetzung des sogenannten Regelbedarfs in der Sozial- und Arbeitslosenhilfe, also des notwendigen Lebensunterhalts.

Wie werden die Daten erhoben?

Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe wird seit 1962/63 alle fünf Jahre erhoben, diesmal von Januar bis Dezember 2023. Damit die Ergebnisse repräsentativ sind, wird quartalsweise aus allen Anmeldungen eine Stichprobe an Teilnehmern gezogen. Wer mitmacht, stellt dem Landesamt Grunddaten über Haushaltszusammensetzung, Wohnsituation, Ausstattung mit bestimmten Gebrauchsgütern sowie ihre Einkommens- und Vermögenssituation zur Verfügung. Ab 16 Jahren wird auch nach der beruflichen oder schulischen Situation gefragt. Danach dokumentiert jeder über ein Quartal, wofür wie viel Geld ausgegeben wird.

Daneben gibt es noch die Detailstichprobe, für die jeder fünfte Haushalt ausgewählt wird. Diese Teilnehmer schreiben zusätzlich über zwei Wochen detailliert Ausgaben und gekaufte Mengen von Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren auf. Für die Dokumentation gibt es eine App, aber auch das Ausfüllen von Papierbögen ist möglich. Die Daten werden im Anschluss anonymisiert ausgewertet.

Was haben Bürger davon?

Für das vollständige Ausfüllen über den Erhebungszeitraum gibt es 100 Euro pro Haushalt. Leben im Haus auch minderjährige Kinder, steigt die Prämie um 50 Euro. Für die Mehrarbeit bei der Detailstichprobe werden 25 Euro zusätzlich vergütet. Es winken also bis zu 175 Euro für die Teilnahme. Weiterer Vorteil: Weil man über mehrere Wochen quasi ein Haushaltsbuch führt, bekommt man selbst einen guten Überblick darüber, wofür man wie viel Geld ausgibt.

Anmeldung

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten für die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe im Netz unter www.evs2023.de, unter Telefon 02603 712222 oder per E-Mail an evs@statistik.rlp.de. Anmeldungen sind bis Anfang September 2023 jederzeit möglich.