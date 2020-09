Weil eine Frau ihren Einkaufswagen so abstellte, dass ein Kunde im Rollstuhl nicht vorbeikam, hat es am Donnerstagmorgen in einem Discountmarkt in Fußgönheim Krach gegeben. Laut Polizei regte ein anderer Kunde sich so auf, dass er die Frau zu ihrem Verhalten zur Rede stellte. Dabei soll er sie allerdings auch beleidigt haben. Zur Klärung bittet die Polizei um Hinweise: Telefon 06237/934-1100 oder E-Mail pwmaxdorf@polizei.rlp.de.