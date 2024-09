Das Ortskartell um die Vorstandsmitglieder Sonja Regenauer, Rolf Zentgraf, Claudia Bangert, Uwe Stanzl und Alois Hangg hat für dieses Wochenende zum dritten Mal die Stickelspitzer-Kerwe organisiert. Es gibt ein paar Neuerungen.

Der Ortskartell-Vorstand wurde im Frühjahr vor zwei Jahren gewählt. Das Team hatte sich vorgenommen, das Dorfleben nach der Corona-Pandemie wiederzubeleben und organisierte die Kerwe mit einem neuen Konzept. Die Neuauflage gelang: Die Menschen strömten damals in die Sommerfesthalle und feierten ausgelassen bei Musik und zwischen herbstlich geschmückten Marktständen der Vereine. An der Atmosphäre und der Organisation hält das Ortskartell fest: 21 Vereine, Institutionen und Privatleute bieten an Ständen Speisen und Getränke an oder tragen zum abwechslungsreichen Programm bei.

Ortskartellvorsitzende Sonja Regenauer weist aber auf ein paar Neuerungen hin: Bei der Eröffnung durch Ortsbürgermeister Theo Böhm ( CDU), Musik vom Musikverein und Böllerschüssen der Schützen am Samstagabend, 18 Uhr, wird es keinen Fassbieranstich, sondern kostenlosen Zwiebelkuchen geben. Neuen Wein schenkt die Germania aus. Mit den Speisen und Getränke finanzieren die Vereine ihr Tätigkeiten im laufenden Jahr, erklärt Regenauer und schätzt die Anzahl der Helferinnen und Helfer über die zweieinhalb Kerwetage auf mindestens 100 Personen. Die Gemeinde finanziere die Bands und das Equipment.

Musikprogramm mit unterschiedlichen Akzenten

Beim Musikprogramm setzt das Ortskartell verschiedene Akzente. Am Freitagabend tritt ab 19 Uhr die inklusive Band „21 Plus & Freunde“ auf. Musiker der Band haben Trisomie 21. „Wir wollten der Gruppe eine weitere Plattform in der Öffentlichkeit bieten“, erklärt Regenauer und präzisiert, dass die Musiker über ein buntes Repertoire aus unterschiedlichen Genres verfügen. Später am Abend ab 20.30 Uhr tritt die Band Woifeschdkänisch um Monji El Beji, bekannt durch den Film „Hiwwe wie Driwwe“, auf.

Am Samstagabend ab 21 Uhr wird es in diesem Jahr keine DJ-Musik geben, sondern es geht zurück zu den Wurzeln: Das Duo Flokes, das durch die TuRa-Kappenabende bekannt ist, spielt Tanzmusik für den Kerwetanz. „Wir wollen damit ein anderes Klientel, die mittlere Altersklasse, ansprechen“, begründet Regenauer die Auswahl. Ebenso neu wird ihr zufolge die Ausstellung von zwei historischen Traktoren vor der Sommerfesthalle, der Informationsstand von Maren Schneider zur Nachbarschaftshilfe und das Blasrohrschießen des Schützenvereins sein. Für Kinder gibt es am Familientag – dem Sonntag – unter anderem eine Hüpfburg, Schmink- und Bastelangebote sowie zwischen 13 und 15 Uhr Auftritte von Zauberer Magic Chris.

Nächstes Jahr Vorstandswahlen beim Ortskartell

Sonja Regenauer hat die Kerwe dieses Jahr zum letzten Mal organisiert. Die 67-Jährige hatte bereits bei ihrem Amtsantritt verkündet, nur drei Jahre an der Spitze des Ortskartells zu stehen. Dann sehe auch die Satzung einen Wechsel der Vorstandschaft vor. Die Neuwahlen des Gremiums sind für Frühjahr 2025 geplant. Ihr habe das Organisieren und der Kontakt mit den Vereinen und Schaustellern Spaß gemacht, auch wenn es nicht immer einfach war, sagt Regenauer.

Programm

Vernissage „Kunst und Kerwe“ mit den Künstlern Timo Brand und Yves van de Meelchendorff am Donnerstag, 26. September, 19 Uhr, im Remigiushaus. Die Ausstellung ist bis 3. Oktober zu sehen.

Freitagabend, 27. September, ab 18 Uhr Bewirtung in der Sommerfesthalle, anschließend Musikprogramm. Samstag, 18 Uhr, Eröffnung der Kerwe, später Kerwetanz. Sonntag ab 10 Uhr Schafkopfturnier und Frühschoppen, ab 12 Uhr Kinder- und Familienprogramm, zwischen 14.30 und 16.30 Uhr Auftritte aller örtlichen Kitas und der Grundschule sowie der TuRa-Latino-Kids-Gruppe.