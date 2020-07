Die Altriper Nachbargemeinde Waldsee stellt Eltern von Säuglingen und Kleinkindern bis zwei Jahren für jedes Kind kostenlos ein Jahreskontingent an Windelsäcken zur Verfügung. Das Angebot gilt auch für Menschen, die unter Inkontinenz leiden. Bald soll es die Säcke auch in Altrip geben.

Während die infrage kommenden Eltern von der Kommune angeschrieben werden, müssen inkontinente Personen die Windelsäcke beantragen und dazu ein Attest ihres Hausarztes vorlegen. Momentan gibt es nach Angaben der Verwaltung der Verbandsgemeinde Rheinauen 150 Kinder und 23 Inkontinent-Anträge in Waldsee. Nachdem die Waldseer ihr Angebot im Amtsblatt bekannt gemacht hatten, seien auch im Altriper Rathaus sehr viele Anfragen eingegangen. Daher schätzte die Verwaltung die Kosten. Ausgehend von derzeit 161 Kindern und einer nicht abzuwartenden Anzahl an Anträgen Inkontinenter kalkulierte sie mit 200 Windelsäcken. Bei einem Stückpreis von drei Euro für das zweite Halbjahr 2020 sind das demnach 3600 Euro und für das ganze Jahr 2021 7200 Euro. Der Rat fand die Idee gut und beschloss, dem Waldseer Beispiel zu folgen und das Angebot auch in Altrip einzuführen.