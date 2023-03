Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Josef Hillenbrand war elf Jahre Bauhofmitarbeiter in Otterstadt und ist nun im Ruhestand. Dem 65-Jährigen hat seine Arbeit viel Freude bereitet, manche Menschen schlossen ihn wegen seines Engagements sogar in ihre Gebete ein. Nun kann er an einem besonderen Ort zur Ruhe kommen.

Josef Hillenbrand ist gelernter Landwirtschaftsmeister. Sein Hof in der Kirchenstraße war auf Tabakanbau spezialisiert. „Als 2010 die Prämie für Tabak wegfiel, hatte ich keine Arbeit mehr“,