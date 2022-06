Die Verwaltungen stehen durch den Ukraine-Krieg erneut vor großen Herausforderungen, und teilweise schwindet das Verständnis.

Nach der Corona-Pandemie sind die Folgen des Ukraine-Kriegs die nächste Herkules-Aufgabe, die die Verwaltungen zu stemmen haben. Mancher wünscht sich, dass die Beamten und Mitarbeiter schneller beziehungsweise anders handeln, aber sie sind nun mal an Regeln und Gesetze gebunden, von denen es in Deutschland reichlich gibt. Dass bei dem Berg an Aufgaben anderes liegen bleibt, ist unvermeidbar. Diesbezüglich schwindet jedoch teilweise das Verständnis innerhalb der Bevölkerung. Das klang im Gespräch mit der Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen an. Für die Verwaltung ist es ein Spagat zwischen den Interessen der hier bereits lebenden Bürgerinnen und Bürger, darunter auch 130 Asylsuchende aus anderen Staaten, und den Ukrainern, von denen es heißt, dass sie in ihr Land zurückkehren wollen. Wann das möglich sein wird, ist allerdings völlig unklar.