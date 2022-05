Der Hanhofener Fall zeigt, dass Wohngebiete neben Gewerbe immer Risiken bergen.

Hanhofen ist seit Jahrzehnten für seine Schrottbetriebe bekannt, die der finanziell klammen Gemeinde Gewerbesteuer bringen. Nun stört sich ein Nachbar aus einem später entstandenen Neubaugebiet an dem Lärm. Die Situation ist verzwickt. Das Verwaltungsgericht gibt ihm Recht. Der Standort einer Halle spielt ebenfalls eine Rolle. Dabei wurden Fehler gemacht. Die Kreisverwaltung will die Halle nun nachträglich nicht genehmigen und bezieht sich auf geltendes Recht. Der Fall zeigt: In Deutschland ist alles bis ins kleinste Detail geregelt. Menschen bemühen Gerichte, um Recht zu bekommen. Jeder sieht nur sich. Ein Miteinander und ein Kompromiss sind dann nicht mehr möglich.