Nun ist das Schicksal von sechs Rödersheimer Juden für die Nachwelt in Stein gemeißelt. Am Sonntag wurde auf dem Rödersheimer Friedhof eine Stele enthüllt, die an ihre Ermordung während des Nationalsozialismus erinnert.

Die feierliche Enthüllung war auch das erfolgreiche Ende eines langen Wegs für die Initiatoren. 2020 waren Wolfgang Ettmüller und Norbert Amberger von der Geschichtswerkstatt des Turnvereins Rödersheim (TV) auf