Wann etwas Neues beginnen, wenn nicht jetzt? Das dachte sich Britta Krebs (46), hörte in ihrem Job als Vertriebstrainerin auf und eröffnete in Maxdorf ein Brautmodengeschäft. Zwischen Tüll und Tränen geht für die Quereinsteigerin ein Kindheitstraum in Erfüllung, sagt sie im Interview – mit Sekt, Spitze und Prinzessinnenkleidern.

Frau Krebs, steht genug Sekt kalt?

Sozusagen. Das ist ein bisschen ein Klischee. Aber an einem Klischee ist auch immer etwas dran. Wahrscheinlich sollte es immer