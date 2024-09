Die RHEINPFALZ-Gartenolympiade erfreut sich großer Beliebtheit und ist mittlerweile auch über die Pfalz hinaus bekannt. Daniela Hirth kommt aus dem hessischen Breitscheid und zeigt ihre Gurke mit Blatt.

Daniela Hirth ist Gärtnerin durch und durch. Schon als Kind kümmerte sie sich in ihrem Zimmer um kranke Pflanzen. Heute wächst in ihrem Haus unter anderem ein zweieinhalb Meter hoher Kaffeebaum. Außerdem ist sie stolze Besitzerin eines Mangobäumchens, eines Avocadobäumchens, mehrerer Zitronenbäumchen, die sie selbst veredelt hat und die seit diesem Jahr Früchte tragen, einer Pitahaya- Pflanze, einer Fächerpalme und einer Dattelpalme. „Mispeln, Litschipflanzen und etliche nachgezogene Kaffeebäumchen habe ich aus Platzmangel verschenkt“, sagt Hirth.

Ihre absolute Lieblingspflanze ist aber ein 1,70 Meter großer Zitronenbaum, den ihr ihre Mutter vor 36 Jahren schenkte und der jetzt vor ihrer Haustür wächst. „Gärtnern ist meine Leidenschaft, Pflanzen meine Welt! Im Haus beengt mein grüner Daumen unsere Wohnfläche enorm“, sagt sie.

Gurken werden im Schlafzimmer groß

Seit 28 Jahren säet Hirth Tomaten, später kamen Gurken hinzu. Die jungen Pflänzchen werden in ihrem Schlafzimmer groß. Sie hat seit vier Jahren zwar ein Gewächshaus, aber im Schlafzimmer könne sie die Pflanzen besser beobachten, sagt Hirth. Es sei sogar schon einmal vorgekommen, dass sie schon in ihrem Schlafzimmer die ersten Gurken ernten konnte. Die Frau aus Hessen kann sich auch noch gut daran erinnern, wie sie im Jahr 2010 nach drei durchregneten feuchtwarmen Tagen eineinhalb Wäschekörbe voller Gurken ernten konnte. Sehr zur Freude von Nachbarn, Freunden und dem Kindergarten im Ort, die einige Gurken abbekamen.

Vor Kurzem fand sie bei der Ernte eine Gurke, aus der ein Blatt wuchs. Als sie im Internet nach „kuriosem Gemüse“ googelte, wurde sie auf die RHEINPFALZ-Gartenolympiade aufmerksam und sendete ein Foto an die Redaktion. Ein Blatt an einer Gurke hatte sie noch nie, sagt Hirth, die sich und ihren Mann als wahre Gurkenliebhaber bezeichnet.

Gartenolympiade

