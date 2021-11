Die Kita-Diskussion in der Verbandsgemeinde Rheinauen zeigt, dass sich die katholische Kirche neu aufstellen muss.

Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist ungebrochen hoch. Gemeinden müssen diese vorhalten und arbeiten dafür mit der Kirche zusammen. Diese klagt über weniger Einnahmen und bittet darum, die Kosten für das Gebäude zu übernehmen. In der Vergangenheit haben das viele Gemeinden mitgemacht. In Waldsee und Neuhofen regt sich nun allerdings Widerstand. Die Kommunen wollen die Kita übernehmen beziehungsweise eine neue gründen. Dahinter steckt auch der Frust, dass die Kirche nicht mehr Geld und Personal für ihre Kitas bereitstellt. Die katholische Kirche steckt nach Skandalen in einer tiefen Krise. Wenn sie nun auch noch den Bezug zu den Kindertagesstätten verliert, verliert sie den Nachwuchs, der diese Institution langfristig am Leben erhalten könnte.