Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rita Flory hat 36 Jahre im Rathaus in Otterstadt gearbeitet. „Dort menschelt es“, sagt die 63-Jährige, die nächste Woche in den Ruhestand geht. Sie hat sieben Bürgermeister sowie zahlreiche Beigeordnete kommen und gehen sehen und dadurch viel zu erzählen.

Rita Flory kann sich noch erinnern, wie sie als 17-Jährige in die Verwaltung in Waldsee kam. „Ein Fauxpas gab es gleich in der Anfangszeit, als mein damaliger Freund und jetziger