In der Verbandsgemeinde Rheinauen wurde ein Zeichen gegen die Erdöl-Bohrung gesetzt. Wie es weitergeht, ist unklar.

Die Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen dem Erdöl-Konsortium und der Verbandsgemeinde Rheinauen sowie Otterstadt und Waldsee ist nichtig. Das ist ein Zeichen, aber mehr auch nicht. Über das Projekt wird nicht vor Ort entschieden, sondern beim Landesbergbauamt in Mainz, das sich am Bundesberggesetz orientieren muss. Der politische Wille zur Abkehr von fossilen Energieträgern muss sich darin niederschlagen. Wenn das Projekt genehmigt wird, bleibt nur der Klageweg. Ausgang: ungewiss. Und dann ist immer noch unklar, wie unser steigender Energiebedarf und der Bedarf nach Erdöl, das Grundlage für alltägliche Dinge ist, gestillt werden kann. Die aktuelle Debatte um die Abhängigkeit von russischen Rohstoffen tut ihr Übriges. Es wird immer wieder deutlich, dass keiner eine Erdöl-Förderung – bei Windrädern ist es ähnlich – vor der Haustür haben will, aber jeder diese Rohstoffe braucht beziehungsweise nutzen will. Entweder muss der Bedarf gesenkt werden oder diese Haltung muss sich ändern.