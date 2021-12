Die Schifferstadter Hobbyhistorikerin Irmtrud Dorweiler, die sich seit vielen Jahren mit der Otterstadter Ortsgeschichte beschäftigt, geht davon aus, dass Otterstadt nach den römischen Kriegswirren herrenloses Land war und König Chlodwig zufiel, der es wiederum an Vasallen verlieh. „Otterstadt könnte nach seinem ersten Grundherrn benannt sein: ,Wohnstatt eines Other’ – andere Schreibweise auch Otar oder Authari“, sagt Dorweiler. Namenskundler führten die Ortsnamen, die auf „-heim“ oder „-stadt“ beziehungsweise „-statt“ enden, auf frühe fränkische Gründungen zurück.

Thomas Horn glaubt dagegen nicht, dass Otterstadt Heimat eines hochrangigen Offiziers mit dem Namen Authari war. „Denn einen solchen hätte es sicher in eine große Villa an die Weinstraße gezogen, statt sich von Schnaken in Otterstadt quälen zu lassen“, sagt Horn. Außerdem ist er der Meinung, dass eine höhere Stellung des Orts durch die „stadt“-Endung durch besondere Bauwerke belegt werden müsste. Dorweiler führt als weitere Theorie an, dass Otterstadt nach dem „etymologischen Lexikon der Fluß- und Ortsnamen alteuropäischer Herkunft“ seinen Namen von seiner Lage nahe des Rheins hat, wo es „Schlamm oder Wasser gleich ,Odder’ gab“. Sie gibt aber zu: „Da keine Aufzeichnung erhalten ist, wie der Ort zu seinem Namen kam, sollte man auch nicht zu verbissen damit umgehen.“