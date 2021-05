Schön ist anders. Der Schifferstadter Bahnhofsvorplatz ist wahrlich kein Aushängeschild für die Stadt. Doch das soll sich ändern. Die Verwaltung will dazu bis Mitte August von den Bürgern wissen, wie sie den Vorplatz und die angrenzende Bahnhofs- und Alleestraße beurteilen. Weil Workshops vorerst nicht möglich sind, geht die Stadt neue Wege. Und die kommen gut an.

Ilona Volk (Grüne) und Ingrid Schwarz sprechen gerne mit den Menschen. Die Bürgermeisterin und die Projekt- und Quartiersmanagerin hören sich am liebsten persönlich an, was sich die Schifferstadter für ihre Stadt wünschen. In Workshops konnten sich Bürger bisher etwa einbringen, wie der Kreuzplatz verändert werden kann. Bei der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und der Bahnhofs- und Alleestraße war das eigentlich auch geplant. Für Mai war eine Veranstaltung vor Ort angesetzt. „Wir wollten verschiedene Stationen einrichten“, erzählt Bürgermeisterin Ilona Volk. „Aber Corona hat unsere Pläne durchkreuzt.“

Da die Umgestaltung über das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt läuft, ist Bürgerbeteiligung nicht nur gewünscht, sondern ein Muss. Es musste also eine Alternative her. Die Stadt hat sich für Fragebögen entschieden – online und gedruckt. Die Teilnehmer können beispielsweise ankreuzen, wie ihnen das Gebiet gefällt, warum sie dort unterwegs sind, wie die Verkehrssituation ist und was ihnen fehlt. Für die persönliche Note ist es möglich, einige Zeilen zur Aufenthaltsqualität oder den Wünschen für die Gestaltung der Teilbereiche aufzuschreiben. „Wir sind froh, dass wir den Bürgern diese Möglichkeit anbieten können“, sagt Volk.

Mehr Teilnehmer als bei einem Workshop

150 Rückmeldungen hat die Verwaltung bereits digital bekommen. Auch die ersten gedruckten Bögen sind eingetrudelt. Repräsentativ sei die Umfrage nicht, sagt Schwarz, aber sie gebe ein Stimmungsbild ab. Und: „In einem Workshop hätten wir nicht so viele Teilnehmer zusammen bekommen“, ist sich die Quartiersmanagerin sicher. „Mit den Fragebögen holen wir auch eine andere Zielgruppe mit ins Boot.“ Die Auswertung der Bögen übernimmt das Planungsbüro WSW. Anschließend werden die Ergebnisse im Ausschuss Projekt Soziale Stadt präsentiert und besprochen.

Die Veränderung des Gebiets hat sich die Stadt schon lange auf die Fahnen geschrieben. Bereits 2015 im ersten Workshop für die Themen des Projekts Soziale Stadt wurde der Bereich auf die Agenda gesetzt. Ziel ist, die Aufenthalts- und Lebensqualität zu erhöhen. Wer am Schifferstadter Hauptbahnhof ankommt, soll sich in Zukunft direkt heimisch und willkommen fühlen. „Ich bin überzeugt, dass unser Bahnhof, der ein Knotenpunkt ist, in Zukunft noch größere Beachtung finden wird“, betont Volk. Die Dringlichkeit der Umgestaltung sei unumstritten. „Er ist das Eingangstor zu unserer Stadt.“

Wünsche bis Mitte August

Erste gute Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn gab es bereits, sagt Volk. Ihr ist es wichtig, alle Ebenen einzubinden. Von Behörden über Bürger und Firmen bis hin zum Behinderten- sowie Radfahrer- und Fußgängerbeauftragten der Stadt. „Wir planen für die Zukunft, wir brauchen Weitblick.“ Park-and-Ride, Fahrradabstellmöglichkeiten, E-Bike-Ladestationen, Barrierefreiheit, Sicherheit – all das muss beachtet werden. „Wir hatten schon Gespräche mit der Polizei zum Thema Angsträume“, erläutert Elke Reimer, Referatsleiterin Stadtplanung und Klimaschutz. „Prävention ist ein wichtiges Thema.“ Und fängt im Kleinen an. Hecken sollten beispielsweise nicht höher als 80 Zentimeter sein.

Bis Mitte August können die Schifferstadter ihre Wünsche einreichen. „Ich bin gespannt auf die Beiträge der Bürger“, sagt die Bürgermeisterin. Sie hofft, dass die Verwaltung nächstes Jahr in die Planungsphase gehen kann. Sobald die Vorarbeit abgeschlossen ist, soll auch die Umwandlung des ehemaligen Stadtfriedhofs in einen Generationenpark in Angriff genommen werden. Einen Online-Fragebogen wird es dann vermutlich auch geben. „Wir möchten auf das große Meinungsbild nicht verzichten.“

Noch Fragen?