In ein Gartenhäuschen versuchten Unbekannte im Zeitraum zwischen vergangen Mittwoch und Freitag in Dudenhofen einzubrechen. Laut Polizei stellten die Eigentümer der am Woogbach gelegenen Gartenparzelle, auf der das Häuschen steht, am Freitagmorgen mehrere Hebelmarken an der Tür fest. Es wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt.