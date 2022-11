Auf Multifunktionslenkräder, Navigationsgeräte und weitere Elemente der Mittelkonsole aus Autos der Marke BMW hatten es Diebe von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, in Lambsheim abgesehen. Laut Polizei kam es zu einer Serie von mindestens sieben Autoaufbrüchen. Der Gesamtschaden belaufe sich auf etwa 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Diebe meist besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld aus seien. Diese sollten niemals sichtbar im Fahrzeug zurückgelassen werden. Fahrzeuge sollen auch bei kurzer Parkdauer abgeschlossen werden.