Eine Reihe von Einbrüchen in geparkte Autos hat sich im Dienstgebiet der Polizeiwache Maxdorf ereignet. In der Nacht von Dienstag, 27. Dezember, auf Mittwoch, 28. Dezember, wurden laut Polizeibericht sieben Autos, die offenbar nicht abgeschlossen waren, im Süden von Lambsheim nach Wertgegenständen durchsucht. Die Autos waren zumeist auf Grundstücken oder in Einfahrten geparkt. Vier weitere Fälle gab es in der darauffolgenden Nacht im nördlichen Ortskern von Maxdorf. Hier wurden ebenfalls Autos nach Wertgegenständen durchsucht. Die Schadenssumme schätzt die Polizei insgesamt auf rund 200 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06327 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist daraufhin, dass Auto-Einbrecher es in der Regel auf Navigationsgeräte und zurückgelassene Wertsachen abgesehen haben. Es wird geraten, das Auto auch bei kurzer Parkdauer abzuschließen. Bei Autos mit schlüssellosen Schließsystemen empfehle sich, den Chip nicht in der Nähe der Haustür abzulegen und ihn durch eine Hülle abzuschirmen. So soll verhindert werden, dass Diebe das Funksignal über eine längere Strecke übertragen.