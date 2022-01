Sind wohl Einbrecher in den Dörfern unterwegs? Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Mittwochnachmittag mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei nach Verdächtigen Ausschau gehalten. Kontrollpunkte waren in Neuhofen in der Jahnstraße und in Schifferstadt in der Mannheimer Straße am Wasserturm eingerichtet. Daneben gab es laut Mitteilung der Polizei mobile Kontrollen. Hinweise auf Einbruchsdelikte sind dabei keine erlangt worden. Es wurden jedoch vier Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Verstoß wegen verbotener Handynutzung geahndet. Die Polizei will im Hinblick auf die „dunkle Jahreszeit“ weiterhin Kontrollen anberaumen.