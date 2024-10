Mehrere beschädigte Gartenhäuser und Holzschuppen sowie gestohlene Werkzeuge und Gartengeräte im Wert von rund 3.000 Euro sind die Bilanz eines Einbruchs, der sich irgendwann zwischen Dienstag und Mittwoch in der Schrebergartenanlage in der Woogstraße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, brachen die Unbekannten die Gartenhäuser und Holzschuppen auf, nachdem sie zuvor einen Zaun durchgeschnitten und so auf die Anlage gelangt waren. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 4950, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de, zu melden.