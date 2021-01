Offenbar hungrig gewesen sind Einbrecher, die in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, in ein Restaurant am Waldfestplatz eingedrungen sind. Nach Angaben der Polizei haben der oder die Täter die Kellertür aufgehebelt und anschließend aus dem Kühlraum mehrere Kilo Fleisch entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt entgegen: Telefon 06235/495-0 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.