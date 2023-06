Am frühen Samstagmorgen ist der Polizei ein Einbruch in ein Vereinsheim in Römerberg in der Großen Hohl gemeldet worden. Laut Polizei hebelten bislang unbekannte Täter die Eingangstür des Vereinsheims auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort öffneten die Einbrecher mehrere Schränke, allerdings stahlen sie nichts. Durch das Beschädigen der Eingangstür und das Aufreißen eines Schlüsselkastens entstand jedoch ein Sachschaden, den die Polizei mit circa 250 Euro beziffert. Zeugenangaben zufolge hielt sich eine verdächtige Person an dem Vereinsheim auf. Der Unbekannte soll ungefähr 1,75 Meter groß und dunkelhäutig sein, er sei dunkel gekleidet gewesen und habe einen Vollbart und schulterlanges Haar getragen. Die Polizei bittet Zeugen darum, Angaben zu verdächtigen Personen unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.