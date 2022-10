In ein Vereinsheim in der Hanhofer Straße in Harthausen drangen laut Polizei zwischen Montag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim ein. Sie hätten versucht, eine Tür aufzuhebeln. In das Gebäude seien sie dann jedoch gelangt, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren durchwühlten sie laut Polizeibericht mehrere Behältnisse, zogen aber offenbar ohne Beute davon. Der Sachschaden liege bei rund 4000 Euro. Wer verdächtige Personen im Bereich der Hanhofer Straße, des Hainbachs und des Tabakschuppens beobachtet habe, solle sich als Zeuge bei der Polizei Speyer melden: Telefon 06232 137-0, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.