Unverrichteter Dinge haben Einbrecher in der Nacht von Sonntag zum Montag ihr Vorhaben aufgegeben, in der Rudolf-Wihr-Schule (Neuhofener Straße) in Limburgerhof Beute zu machen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Vermutlich wurden die Täter gestört, nachdem sie gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei verließen die Täter die Schule ohne Beute. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro, schätzen die Beamten.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.