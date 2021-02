Bislang Unbekannte haben sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen gewaltsam Zutritt zum Gelände des DJK SV Phönix Schifferstadt in der Speyerer Straße verschafft. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit. Auf dem Gelände wurde Kraftstoff aus geparkten Fahrzeugen abgezapft und ein Zigarettenautomat samt Fundament ausgegraben. Dieser wurde mit brachialer Gewalt geöffnet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.