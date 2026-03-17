Unbekannte haben am Wochenende in Otterstadt eine Spielekonsole aus dem Jugendhaus gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelten sie eine Tür des Gebäudes auf und drangen in den Gemeinschaftsraum ein. Eine Mitarbeiterin entdeckte am Montagnachmittag die Aufbruchspuren. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise auf verdächtige Personen oder die Tat nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.