In das Kiosk am Limburgerhofer Bahnhof ist nach Angaben der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Die Täter schlugen die Scheiben ein und entwendeten mehrere Zigarettenschachteln. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.