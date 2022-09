Über das Toilettenfenster sind in der Nacht auf Freitag bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Klappengasse eingebrochen, dabei haben sie das Fenster eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, wurden Tabakwaren, alkoholische Getränke und der Inhalt der Kasse gestohlen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.