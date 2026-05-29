Unbekannte sind in einen Getränkemarkt in der Straße An der Fohlenweide in Mutterstadt eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr, und Freitag, 7 Uhr. Nach Angaben der Ermittler stahlen die Täter Bargeld, alkoholische Getränke und Zigaretten.

Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu melden.