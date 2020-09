Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Geschäft in der Raffeisenstraße in Harthausen eingebrochen. Der Wert des Diebesguts wird laut Polizei derzeit noch ermittelt. Zeugen, die in der Zeit von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 7.30 Uhr, verdächtige Fahrzeuge oder auffällige Personen im Bereich der Raiffeisenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich entweder telefonisch unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei in Speyer zu melden.