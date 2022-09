In die Gerätehäuser der Feuerwehren in Dudenhofen und Harthausen wurde eingebrochen. In Dudenhofen waren nach Polizeiangaben bislang unbekannte Täter zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, am Werk. Sie hätten dort die Gerätefächer an den Löschfahrzeugen geöffnet und drei Kettensägen und eine Säbelsäge entwendet. Aus der Küche hätten die Täter einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Leitstelle sei durchwühlt worden. Die Polizei konnte jedoch keine Aufbruchsspruchen an den Außentüren feststellen. Das Gerätehaus der Feuerwehr in Harthausen in der Bahnhofstraße sollen Einbrecher zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, heimgesucht haben. Auch hier seien keine Aufbruchspuren festzustellen gewesen. Der oder die Täter sollen in Harthausen eine Kettensäge und eine Säbelsäge samt Koffer und eine Getränkekasse mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag entwendet haben. Hinweise zu beiden Einbrüchen können der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gemeldet werden.