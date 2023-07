In ein Gartenhaus und einen Bauwagen in einem Schrebergarten am Badeplatz in Dudenhofen sind Unbekannte eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr. Gestohlen wurden zwei Rasenmäher, zwei Akkus, eine Benzinpumpe und eine Fräsmaschine. Der Gesamtschaden liegt bei zirka 800 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt aben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.