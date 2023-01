Die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Bolanden-Straße in Römerberg hebelten laut Polizeiangaben bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 14.50 und 21.10 Uhr auf. Sie seien so in die Wohnung eingedrungen und hätten Münzgeld im niedrigen zweistelligen Wert sowie eine Uhr entwendet. Post sei zudem geöffnet worden. Im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung teilte ein Zeuge mit, einen blauen BMW X1 gesehen zu haben. Dessen Fahrer habe sich demnach etwas notiert und eine schwarze Spraydose mit sich geführt, so die Polizei weiter. Weitere Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Speyer, Telefon 06232 137-0, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.