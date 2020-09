Unbekannte sind am Dienstag zwischen 7.20 und 16.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Rottstraße in Neuhofen eingebrochen. Aus dem Haus wurden Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Schaden am Gebäude von 2.000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, kann sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder unter der E-Mail-Adresse kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden.