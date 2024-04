In ein Einfamilienhaus in der Schwegenheimer Straße in Mechtersheim ist zwischen Freitag, 17.45 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter schlugen laut Polizeiangaben eine Glastür ein, um in das Haus zu gelangen. Gestohlen wurde Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen bittet Zeugen um Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail: kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.