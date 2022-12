Unbekannte Täter sind am Mittwochabend zwischen 18 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Buschstraße in Schifferstadt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde nach ersten Ermittlungen lediglich etwas Kleingeld gestohlen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Buschstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.