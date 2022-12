Die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Straße in Harthausen hebelten nach Polizeiangaben unbekannte Täter zwischen dem 12. Dezember, 10 Uhr, und dem 19. Dezember, 11 Uhr, aufzuhebeln. Sie seien über den Wintergarten ins Haus eingedrungen, wobei sie bereits eine Zugangstür beschädigt hätten. Im Haus seien eine Schranktür geöffnet und mehrere Schubladen durchwühlt worden. Entwendet wurde laut Polizei ein Möbeltresor. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 3120 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer, Telefon 06232 1370, oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.