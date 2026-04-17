Unbekannte sind in Römerberg in den Wertstoffhof eingebrochen. Wie die Polizei meldet, haben sich die Täter gewaltsam Zutritt auf das Gelände verschafft und zwei Container durchsucht. Der Einbruch passierte zwischen Mittwoch, 15. April, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 16. April, 7.30 Uhr, auf dem Areal in der Philippsburger Straße. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist nach Angaben der Polizei unklar. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.