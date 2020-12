In eine Ausschanklaube auf dem TuRa-Vereinsgelände in der Speyerer Straße in Otterstadt ist am Dienstag gegen 15.30 Uhr eingebrochen worden. Laut Polizei entwendeten zwei Täter Getränke und beschädigten eine im Thekenbereich angebrachte Plexiglasscheibe. Nach Angaben der Beamten beobachteten drei Kinder den Vorfall aus der Ferne. Einer der Täter soll ein älteres Fahrrad dabei gehabt haben. Die andere Person soll schwarz gelockte Haare gehabt haben und mit einer grauen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Polizei konnte die beiden Täter in der Umgebung nicht finden. Sie bittet deshalb weitere Zeugen um Hinweise an Telefon 06232 1370.