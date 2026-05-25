Einbrecher sind im Zeitraum zwischen dem vergangenen Mittwoch und Freitag in eine Parzelle auf einem Campinplatz bei Otterstadt eingedrungen und haben mehrere Gegenstände gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter dort auch in einen Wohnwagen und dessen Anbauzelt ein und entwendeten Fahrräder, ein Solarpanel und eine Campingspülmaschine. Die Schadenshöhe beläuft sich demnach auf einen vierstelligen Betrag. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.