Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben Unbekannte verursacht, die laut Polizei in der Nacht auf Dienstag ins Pfarrheim in der Schifferstadter Kirchenstraße eingebrochen sind. Sie hebelten die Tür auf und richteten im Inneren die Schäden an. Entwendet wurde nach Polizeiangaben nach ersten Ermittlungen nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.