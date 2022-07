In der Nacht zum Sonntag ist in ein Vereinsheim im Gommersheimer Weg in Harthausen eingebrochen worden. Laut Polizei wendeten die Täter brachiale Gewalt an, um eine Tür zu öffnen und das Gebäudeinnere zu verwüsten. Sie schlugen Glasscheiben ein, beschädigten Geräte, durchwühlten Schubladen. Am Ende nahmen sie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und Ersatzschlüssel mit. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 50.000 Euro.