An einem Gartentor gescheitert sind Unbekannte, die sich Zutritt zu einem Grundstück im Bereich der Straße „Am Wasserturm“ in Schifferstadt verschaffen wollten. Nach Angaben der Polizei haben sie offensichtlich versucht, am Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr das Gartentor auszuhängen, wie der Eigentümer nach seiner Rückkehr feststellte. Das Tor habe sich aber dabei verkeilt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.