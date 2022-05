Mit Gewalt sind Unbekannte in die Trauerhalle auf dem Altriper Friedhof eingebrochen. Ein Büroraum wurde nach Angaben der Polizei durchwühlt. Der Einbruch muss zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, geschehen sein. Ob etwas entwendet worden ist, konnte laut Polizei noch nicht festgestellt werden, der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.