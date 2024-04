Ein Einbrecher hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag laut Polizei gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Galgenbergstraße in Schifferstadt verschafft. Wie die Beamten berichten, wurden mehrere Gegenstände im Gesamtwert von rund 300 Euro gestohlen. Hinweise an die Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.