Mehrere kleine Gegenstände und Bargeld – das war die Beute eines Einbrechers, der laut Polizei am Freitag zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Maxstraße eingebrochen ist. Vermutlich ist der Unbekannte durch das Kellerfenster eingedrungen. Wer zum fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möchte sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.