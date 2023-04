15 Tauben der Rasse „Türkische Rollertauben“ haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem Gartengrundstück in der Straße Auf der Oberen Weide in Dannstadt gestohlen. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.